Газзаев: Ахметову просто стоять и смотреть? Сыграл в мяч, нога пошла дальше — не удаление

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал эпизод с удалением Ильзата Ахметова в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА.

«А как Ахметов должен, просто стоять и смотреть? Он попал в мяч, и нога пошла дальше. Никакого удаления. Абсолютно ошибочное решение судьи», — сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимает ЦСКА. Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Московское дерби обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

На 37-й минуте матча красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, который не успел к мячу и шипами влетел в ноги нападающего «Спартака» Александра Соболева. Решение об удалении Ахметова было принято после просмотра эпизода с помощью VAR.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — ЦСКА.