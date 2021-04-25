Фанаты «Спартака» показали масштабный перформанс на матче с ЦСКА

Болельщики «Спартака» перед матчем с ЦСКА в 27-м туре РПЛ устроили перформанс.

Фанаты вывесили несколько больших баннеров, на которых изображена охота на лошадей. На одном из баннеров виден охотник с ружьём, надпись под которым гласит: «Не охотник тот, кто падалью сытый». Это слова из песни ST и Бьянки – «Крылья».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимает ЦСКА. Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Московское дерби обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — ЦСКА.



Московский «Спартак» набрал 47 очков в 26 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Столичный ЦСКА (46) — на пятом месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).