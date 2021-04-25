«Рубин» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Краснодара» на матч 27-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19.00 мск.



«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Зуев, Самошников, Шатов, Йевтич, Абильдгор, Хван, Деспотович.



Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Грицаенко, Бегич, Бакаев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.



«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Мартынович, Кайо, Олссон, Вильена, Ионов, Классон, Берг, Вандерсон.



Запасные: Городов, Бабурин, Сорокин, Камболов, Стоцкий, Уткин, Кабелла, Ари, Марков, Сулейманов.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Ассистенты — Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Анастасия Пустовойтова (Москва).