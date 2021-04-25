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Магуайр повторил рекорд по продолжительности игровой серии для футболистов «МЮ»

Магуайр повторил рекорд по продолжительности игровой серии для футболистов «МЮ»
Футбол / Англия 0
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В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» на домашнем стадионе «Элланд Роуд» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 0:0.

Как сообщает Opta Sport, защитник манкунианцев Гарри Магуайр не пропустил ни одной минуты в
последнем 71 матче английской Премьер-лиги за «красных дьяволов». Это повторение рекорда для полевых игроков «МЮ», установленного защитником Гари Паллистером в период с ноября 1993 года по май 1995 года.

Интересно, что с 5 августа 2019 года, когда Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед», он до сих пор не пропустил ни единой минуты в матчах АПЛ.

Подопечные Марсело Бьельсы в 33 матчах набрали 47 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Юнайтед» (67) — на втором месте, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 10 очков.

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