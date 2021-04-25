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«РБ Лейпциг» обыграл «Штутгарт» и не позволил «Баварии» досрочно взять титул

«РБ Лейпциг» обыграл «Штутгарт» и не позволил «Баварии» досрочно взять титул
Футбол / Германия 0

В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Штутгарт». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В добавленное время второго тайма, на 46-й минуте, счёт открыл полузащитник «Лейпцига» малийского происхождения Амаду Айдара с передачи Даниэля Ольмо. На 67-й минуте шведский нападающий Эмиль Форсберг с пенальти удвоил преимущество хозяев.

«РБ Лейпциг» является ближайшим преследователем «Баварии» в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021. Находясь на втором месте, подопечные Юлиана Нагельсмана имеют в своём активе 64 очка. Отставание от «Баварии» составляет семь очков. «Штутгарт» же занимает 10-ю строчку турнирной таблицы.

Германия - Бундеслига. 31-й тур
25 апреля 2021, воскресенье. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 0
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Айдара – 46'   2:0 Форсберг – 67' (пен)
Удаления: нет / Ахамада – 14'
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