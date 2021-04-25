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«Игра плохая». Пётр Авен прокомментировал результат матча «Спартак» — ЦСКА

«Игра плохая». Пётр Авен прокомментировал результат матча «Спартак» — ЦСКА
Футбол / РПЛ 0
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Бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Пётр Авен дал комментарий после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встречались с ЦСКА.

«Матч не понравился. Игра плохая», — передаёт слова Авена корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0. На 37-й минуте матча красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Счёт в матче открыл «Спартак». На 52-й минуте гол забил нападающий красно-белых Джордан Ларссон. Шведский форвард ускорился по правому флангу, легко обыграл Васина и Дивеева и пробил в нижний угол, поймав Акинфеева на противоходе.

Московский «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Столичный ЦСКА (46) — на шестом месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).

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