Рианчо: «Спартак» в матче с ЦСКА смотрелся здорово и до удаления Ахметова
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА (1:0).
«Поздравляю «Спартак» с важнейшей победой! Конечно, красная карточка Ахметова предопределила результат дерби, но и до удаления красно-белые смотрелись здорово. Команда Тедеско вышла играть первым номером и, как следствие, добилась положительного результата. Важнейшие три очка!
Борьба за Лигу чемпионов продолжается. Теперь «Спартак» — главный фаворит за второе место. Верю в команду!» — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Спартака» в Москве и завершилась со счётом 1:0.
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