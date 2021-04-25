Рианчо: «Спартак» в матче с ЦСКА смотрелся здорово и до удаления Ахметова

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА (1:0).

«Поздравляю «Спартак» с важнейшей победой! Конечно, красная карточка Ахметова предопределила результат дерби, но и до удаления красно-белые смотрелись здорово. Команда Тедеско вышла играть первым номером и, как следствие, добилась положительного результата. Важнейшие три очка!



Борьба за Лигу чемпионов продолжается. Теперь «Спартак» — главный фаворит за второе место. Верю в команду!» — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Спартака» в Москве и завершилась со счётом 1:0.