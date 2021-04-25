Червиченко: не будь удаления, в Антарктиде от спартаковских визгов пингвины бы съёжились

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко проанализировал матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА.

«Думал, дерби будет интереснее. У ЦСКА игра вообще не выразительная — даже по воротам практически не били. Всё пытались улучшить позиции, но никак не получилось. «Спартак» ожидаемо решал вопросы за счёт атаки, а когда «армейцы» остались вдесятером — всё стало понятно. Оборона вместе с Васиным не справилась. Всё очень предсказуемо и логично.

Удаление решило исход матча. Если я правильно понимаю, новые правила, направленные на сохранение здоровья спортсменов, были применены. Ахметов сначала играл в мяч, но все видели, что после этого жёстко продолжил движение ногой — мог Соболева травмировать.

Кукуян испортил игру. Если мы смотрим на игру формально, то с точки зрения закона арбитр мог показать красную карточку. Но то, что этим решением он испортил дерби — это абсолютно точно. Мне кажется, в таких эпизодах надо искать больше компромисса: жёлтой было достаточно — в таком случае мы бы посмотрели интересную игру. Она же сегодня была пресная и скучная.

С другой стороны, если бы он не дал эту красную карточку, спартаковские визги раздавались бы так, что в Антарктиде пингвины начали бы съёживаться», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Мутарзиным.