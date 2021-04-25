Олич: только я видел четыре опасных момента у ворот «Спартака» во втором тайме?
Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).
«По сегодняшней игре до красной была другая игра. С «Сочи» – да, не показали качество, но с «Локо» игра была более-менее. Сегодня очень расстроен, моя команда должна выигрывать. Команда отдала себя на поле. И с 10-ю игроками были моменты, но, играя в меньшинств, надо забивать.
Я не сказал, что был доволен игрой до удаления, «Спартак», может, имел опасные ситуации, но в остальном была открытая игра. Вы видели второй тайм, может, только я видел эти четыре опасных момента у ворот «Спартака» во втором тайме?» – передаёт слова Олича корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
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