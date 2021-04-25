Тедеско: могли забить ЦСКА и три, и четыре мяча

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу в матче с ЦСКА (1:0).
«Счастлив победить, очень важно вернуться в гонку после поражения 0:3. Тот матч проиграли по своей вине. Команда была очень расстроена, чтобы так вернуться, нужно было проделать огромную работу. Я рад результату и да, красная повлияла на игру. Нам это знакомо, в матче первого круга с ЦСКА мы получили красную. В первом тайме могли играть быстрее.
Могли забить ЦСКА и три, и четыре мяча. Во втором тайме контролировали ход игры, ЦСКА опасно играет, но ребята не дали больших шансов сопернику. До красной карточки что-то удавалось, что-то нет, можно было лучше работать в обороне. Были проблемы в линиях, но непросто прессинговать ЦСКА, исходя из качества их футболистов», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Спартака» в Москве и завершилась со счётом 1:0.
- 25 апреля 2021
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