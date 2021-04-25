Ивица Олич: не могу забыть момент с красной карточкой Ахметова

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1) и высказался по поводу удаления Ильзата Ахметова на 37-й минуте встречи.

«Может, что-то поменялось, не знаю правила, но сначала была рука, потом красная.

До красной было отличное дерби, обе команды хотели играть. Но этот момент с красной карточкой я забыть не могу, после красной было тяжело. Во втором тайме было несколько моментов, но, играя в меньшинстве, надо забивать.

Что касается контракта Дзагоева, то сейчас у него дисквалификация. Несколько наших игроков пропустит матч, а дальше будет ещё несколько игр, после которых будем принимать решение», – передаёт слова Олича корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Олич также отметил, что, несмотря на игру в меньшинстве, его команда всё же создала опасные моменты у ворот соперника во втором тайме.