Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ивица Олич: не могу забыть момент с красной карточкой Ахметова

Ивица Олич: не могу забыть момент с красной карточкой Ахметова
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1) и высказался по поводу удаления Ильзата Ахметова на 37-й минуте встречи.

«Может, что-то поменялось, не знаю правила, но сначала была рука, потом красная.

До красной было отличное дерби, обе команды хотели играть. Но этот момент с красной карточкой я забыть не могу, после красной было тяжело. Во втором тайме было несколько моментов, но, играя в меньшинстве, надо забивать.

Что касается контракта Дзагоева, то сейчас у него дисквалификация. Несколько наших игроков пропустит матч, а дальше будет ещё несколько игр, после которых будем принимать решение», – передаёт слова Олича корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Олич также отметил, что, несмотря на игру в меньшинстве, его команда всё же создала опасные моменты у ворот соперника во втором тайме.

Геркус: похоже, Олич не задержится в ЦСКА надолго
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021