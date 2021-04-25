Тедеско: кто из вратарей сыграет с «Арсеналом»? Нам есть из кого выбирать

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру голкипера Александра Максименко в матче с ЦСКА (1:0). Вратарь получил жёлтую карточку и пропустит матч с «Арсеналом».
«Кто сыграет с «Арсеналом» в воротах? Только закончился матч, завтра подумаем о следующей игре и смотреть, кто будет играть. Нам есть из кого выбирать. Плохая статистика Максименко? Статистика интересная штука, используя её, можно объяснить многое в обе стороны.
Надо смотреть, какие это были удары, они могут быть в угол и лететь со скоростью 200 км/ч. Тут и Нойер с Буффоном не спасут. Максименко всегда выкладывается. Я не большой спец по вратарям, но он прибавляет в работе, стал лучше играть на опережении, хорошо видит зоны, лучше перехватывает подачи. И он ещё молод», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 25 апреля 2021
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