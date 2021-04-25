Кубок Евро-2020 упал на землю в Бухаресте. Видео

Во время одного из прямых включений в Бухаресте (Румыния) произошёл резонансный эпизод — сильный ветер повалил баннерный фон для журналистской флеш-зоны, «декорации» упали на кубок чемпионата Европы – 2020. Как следствие, награда европейского первенства оказалась на земле.
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Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы – 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Глазго и Будапеште. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Санкт-Петербург, куда были перенесены матчи из Дублина и Бильбао, примет семь встреч европейского первенства.
- 25 апреля 2021
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