Тедеско: Айртон не был бы собой, если бы не полежал на поле хотя бы раз

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру Ильи Гапонова и Айртона в матче с ЦСКА (1:0).

«Гапонов хорошо отрабатывал в обороне, в атаке во втором тайме стал играть лучше. В первом тайме много было поперечных передач, но при начале надо использовать скорость. Сам я не прошу играть поперёк, но надо смотреть по ситуации. Можно дать вертикальный пас, можно сыграть за спину защитникам, если все закрыты – разворачивать. Гапонов будет расти, но нужна практика. Конечно, ФНЛ нельзя сравнивать с РПЛ, он хорошо работает, и я им горжусь.



Что касается Айртона, то с ним всё в порядке. Он не был бы собой, если бы не полежал на поле хотя бы раз. Даже на тренировках он любит полежать, один раз – это норма жизни.



Почему ушёл в раздевалку до свистка? Я ходил в туалет», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.