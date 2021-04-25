Марадишвили: ЦСКА не нанёс ни одного удара в створ, будем решать эту проблему

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (0:1).

«Хороший футболист должен играть на всех позициях. Надо работать над собой и исправлять ошибки.

Трудно подводить итоги по горячим следам и искать проблему. Ни одного удара в створ мы не нанесли, да, но завтра-послезавтра будем эту решать проблему. Подходы были, над остальным надо работать", — передаёт слова Марадишвили корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Спартака» в Москве и завершилась со счётом 1:0. На 37-й минуте матча красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Счёт в матче открыл «Спартак». На 52-й минуте гол забил нападающий красно-белых Джордан Ларссон. Шведский форвард ускорился по правому флангу, легко обыграл Васина и Дивеева и пробил в нижний угол, поймав Акинфеева на противоходе.