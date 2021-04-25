«Астон Вилла» — «Вест Бромвич»: стартовые составы команд на матч 33-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Астон Виллы» и «Вест Бромвич Альбион» на матч 33-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Конса, Мингс, Эль-Мухамади, Макгинн, Баркли, Дуглас Луис, Эль-Гази, Б. Траоре, Уоткинс.



Запасные: Хитон, Энгельс, Тейлор, Накамба, Хос, Филоген-Бидас, Дэвис, Рэмси, Уэсли.



«Вест Бромвич»: Джонстон, Аджайи, Ферлонг, Бартли, Таунсенд, Мэйтленд-Найлс, Йокушлу, Галлахер, Перейра, Робинсон, Дьян.



Запасные: Баттон, О'Ши, Пелтье, Диангана, Филлипс, Ливермор, Сойерс, Робсон-Кану, Ахирни-Грант.



Подопечные Дина Смита в 31 матче набрали 44 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (24) — на предпоследнем, 19-м месте. У «Астон Виллы» есть матч в запасе.



В матче первого круга, состоявшемся 20 декабря 2020 года, бирмингемцы разгромили «дроздов» со счётом 3:0.