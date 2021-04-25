Федун ответил на вопрос о новом тренере «Спартака»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о новом тренере красно-белых после победы своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

«Почему так редко играем на ноль — это вопрос к тренеру. Хотя у нас играют фактически защитники сборной, но, тем не менее, какие-то проблемы существуют.

Не просил ли Тедеско остаться? Вы уже сто раз спрашивали. Это его решение — он уходит. Какой смысл мне с ним снова обсуждать эту тему? Не могу же я приковать его к наручникам. Были ли от него сигналы к продлению? После «Уфы» (смеётся)?

То, что клуб уже определился с главным тренером — это неправда. Давайте так, когда будет подписан контракт, я вам сразу объявлю. До этого ничего комментировать и рассказывать не буду», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.