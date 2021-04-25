На матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги, где «Ростов» принимал тульский «Арсенал», в объективы камер попал тайный ритуал Ксении Песьяковой – жены вратаря «Ростова» Сергея Песьякова.
Перед стартом второй половины встречи в эфир трансляции попал эпизод, где супруга голкипера жестом перекрестила мужа.
Жена вратаря «Ростова» перекрестила мужа перед отражённым пенальти
Напомним, на 88-й минуте матча жёлтую карточку получил форвард «Ростова» Владимир Обухов. Сергей Песьяков отразил удар Роберта Бауэра с 11-метровой отметки.
В итоге, «Ростов» переиграл гостей со счётом 1:0. Единственный гол забил Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти, назначенный за фол против Понтуса Альмквиста.
«Ростов» набрал 40 очков в 27 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (23) — на 13-м месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).
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