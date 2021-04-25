Федун прокомментировал провал Европейской Суперлиги

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ситуацию с развалом Европейской Суперлиги.
«Суперлига? Вы же читали мои комментарии. Самое интересное, после моих слов начали писать болельщики: он ничего не понимает в футболе. Через шесть часов это произошло», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, ранее участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Однако после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы один за другим начали отказываться от участия в турнире.
- 25 апреля 2021
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