Джикия — о матче с ЦСКА: очки были важнее красивой игры

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после победы над ЦСКА (1:0).

«Главное сегодня – три очка. Игра где-то отходила на второй план. Очки были важнее, чем красивая игра.

Что касается удаления Ахметова, не смотрел повтор, обсуждать это не очень корректно, потому что я не видел обзор. С Ильзатом общаюсь в реальной жизни, но удаление с ним не обсуждали. Мы ещё не виделись с ним. У нас хорошие отношения вне футбола, возможно, что когда-то обсудим этот момент.

Игра на ноль? Я сейчас подшутил над Жиго. Когда его нет, то мы играем «на ноль». Вдвойне приятно, что мы сыграли всухую с этой комбинацией защитников. Сегодня были большие проблемы в обороне: и травмы, и те, кто был без игровой практики. В целом молодцы. То, что сыграли «на ноль» — вдвойне приятно.

У ЦСКА было много моментов: бил Рондон, хороший момент был у Дзагоева… Сильный или слабый был ЦСКА — решать не мне. Самое главное, что победили.

Схема осталась без изменений, никаких перестроений не было. Прекрасно общаемся со всеми центральными защитниками, полностью друг другу доверяем. Те, кто не играет, всегда ждут своего шанса. Сегодня Гапонов сыграл очень хороший матч», — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.