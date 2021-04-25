«Может, яркости не хватило или монитор не тот». Маклаков — о VAR в матче «Спартак» — ЦСКА

Актёр Алексей Маклаков высказался о результате матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА (1:0).

«Игра была неплохая. «Спартак» имел подавляющее преимущество: могли забивать и побольше, но немножко увлеклись не совсем нужными передачами. Счёт мог быть гораздо крупнее, но это дерби, здесь матчи не всегда заканчиваются с большим количеством забитых голов.

Замечательно, что матч состоялся на таком нервном для «Спартака» подъёме — за счёт этого дерби получилось настоящим! В начале игры немножко чудил судья, но, думаю, что все болельщики «Спартака» к этому уже привыкли. Затем он исправился и дал заслуженную красную карточку. Но я предупреждал, что судьям не очень нравится клуб, за который я болею. Снова были моменты, где VAR не увидел руку. Может, яркости не хватило или монитор был не тот. К счастью, набрали очень нужные три очка, но очень трудно сказать, что будет дальше. Я не имею права не думать, что «Спартак» не сможет побороться за Лигу чемпионов», — сказал Маклаков в беседе с Егором Латухиным.