«Может, яркости не хватило или монитор не тот». Маклаков — о VAR в матче «Спартак» — ЦСКА

Актёр Алексей Маклаков высказался о результате матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА (1:0).
«Игра была неплохая. «Спартак» имел подавляющее преимущество: могли забивать и побольше, но немножко увлеклись не совсем нужными передачами. Счёт мог быть гораздо крупнее, но это дерби, здесь матчи не всегда заканчиваются с большим количеством забитых голов.
Замечательно, что матч состоялся на таком нервном для «Спартака» подъёме — за счёт этого дерби получилось настоящим! В начале игры немножко чудил судья, но, думаю, что все болельщики «Спартака» к этому уже привыкли. Затем он исправился и дал заслуженную красную карточку. Но я предупреждал, что судьям не очень нравится клуб, за который я болею. Снова были моменты, где VAR не увидел руку. Может, яркости не хватило или монитор был не тот. К счастью, набрали очень нужные три очка, но очень трудно сказать, что будет дальше. Я не имею права не думать, что «Спартак» не сможет побороться за Лигу чемпионов», — сказал Маклаков в беседе с Егором Латухиным.
- 25 апреля 2021
-
21:38
-
21:36
-
21:23
-
21:22
-
21:15
-
21:07
-
20:51
-
20:49
-
20:45
-
20:44
-
20:39
-
20:39
-
20:30
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:17
-
20:15
-
20:12
-
20:10
-
20:08
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:58
-
19:56
-
19:53
-
19:49
-
19:44
-
19:41
-
19:38
-
19:37
-
19:33
-
19:31
-
19:30