Бабаев — об Оличе: выводы делать надо всегда, чтобы пытаться исправить ситуацию

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча со «Спартаком» (0:1) высказался о работе Ивицы Олича.

«До удаления шла равная игра. Остаться без игрока в таком матче — это серьёзное подспорье для соперника. Олич? Выводы делать надо всегда, чтобы пытаться исправить ситуацию. Но далеко идущих выводов в качестве оценки работы главного тренера мы делать не будем», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Спартака» в Москве и завершилась со счётом 1:0. На 37-й минуте матча красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Счёт в матче открыл «Спартак». На 52-й минуте гол забил нападающий красно-белых Джордан Ларссон. Шведский форвард ускорился по правому флангу, легко обыграл Васина и Дивеева и пробил в нижний угол, поймав Акинфеева на противоходе.