Белоголовцев: красная по делу, Ахметов чуть ногу не сломал величайшему игроку «Спартака»

Российский телеведущий, актёр и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился эмоциями после победы красно-белых в столичном дерби с ЦСКА (1:0).
«Я и все мои товарищи довольны итоговым результатом. Игра же могла бы быть и интереснее, но самое главное — важнейшие три очка.
Ахметов чуть ногу не сломал нашему величайшему игроку, который совсем скоро заткнёт за пояс одного человечка из «Зенита» и будет номером один в сборной. Он такую накладку сделал… Считаю, что красная по делу. Там ещё было несколько свистков не в нашу пользу, но ладно.
Догнать и обойти «Локомотив» будет сложно, но мы всегда верим и надеемся! Это будет чрезвычайно сложно, но никто не говорит, что невозможно», — сказал Белоголовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.
- 25 апреля 2021
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