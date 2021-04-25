Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Белоголовцев: красная по делу, Ахметов чуть ногу не сломал величайшему игроку «Спартака»

Белоголовцев: красная по делу, Ахметов чуть ногу не сломал величайшему игроку «Спартака»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Российский телеведущий, актёр и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился эмоциями после победы красно-белых в столичном дерби с ЦСКА (1:0).

«Я и все мои товарищи довольны итоговым результатом. Игра же могла бы быть и интереснее, но самое главное — важнейшие три очка.

Ахметов чуть ногу не сломал нашему величайшему игроку, который совсем скоро заткнёт за пояс одного человечка из «Зенита» и будет номером один в сборной. Он такую накладку сделал… Считаю, что красная по делу. Там ещё было несколько свистков не в нашу пользу, но ладно.

Догнать и обойти «Локомотив» будет сложно, но мы всегда верим и надеемся! Это будет чрезвычайно сложно, но никто не говорит, что невозможно», — сказал Белоголовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021