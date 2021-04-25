«Спартак» — после победы над ЦСКА: привет, конюшня. Ну как твои дела?

Пресс-служба «Спартака» в «Твиттере» прокомментировала победу в матче с ЦСКА (1:0).
«Привет, конюшня. Ну как твои дела?» — говорится в сообщении красно-белых. Кроме того, спартаковцы опубликовали фото перформанса болельщиков, на котором главный тренер Доменико Тедеско в образе охотника стреляет в лошадей. «Идеальное описание матча», — написали в «твиттере» «Спартака».
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Спартака» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Столичное дерби обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. На 37-й минуте встречи красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Единственный гол в матче на 52-й минуте забил нападающий «Спартака» Джордан Ларссон.
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