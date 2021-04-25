На стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошёл финальный матч Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 1:0.



Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола завоевал 30-й трофей в тренерской карьере. Свой первый трофей Гвардиола выиграл в «Барселоне» в сезоне-2008/2009 — им стал Кубок Короля. Всего с каталонцами Пеп завоевал 14 трофеев, включая две Лиги чемпионов. Семь трофеев 50-летний испанец завоевал в мюнхенской «Баварии». Теперь с «Манчестер Сити» Гвардиола завоевал девять трофеев – два чемпионства АПЛ, четыре победы в Кубке английской лиги, один трофей Кубка Англии и два Суперкубка Англии.



«Манчестер Сити» стал восьмикратным обладателем Кубка английской лиги, причём именно подопечные Хосепа Гвардиолы победили в четырёх последних розыгрышах этого турнира.

«Манчестер Сити» четвёртый раз подряд завоевал Кубок английской лиги