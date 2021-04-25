Ахметов: я попал в щиток Соболеву — это разве красная?
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал удаление в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).
«Показалось, что я сначала в мяч сыграл? В смысле казалось? Как показалось? Я щёчкой сыграл, щёчкой. Как можно было не увидеть?
Судья ничего не говорил, пошёл смотреть VAR. Я играл сначала щёчкой, а потом, тоже щёчкой, попал в щиток Соболеву — это разве красная? В матче с «Зенитом» я ещё согласен, прямая красная, но здесь — нет. Судья ещё не увидел руку перед этим моментом, двойные стандарты какие-то.
Не, ну когда уже идут смотреть VAR, понятно, что будет удаление, иначе видеопомощники не позвали бы судью к монитору. До того, как позвали, думал, что максимум жёлтая будет. Не думал, что всё вот так будет», — цитирует Ахметова Sport24.
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