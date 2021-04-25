Кавазашвили — об Ахметове: руководству ЦСКА нужно угомонить этого мальчика

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался по итогам московского дерби в 27-м туре Российской Премьер-Лиги: «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0, единственный гол забил Джордан Ларссон, красную карточку получил хавбек армейцев Ильзат Ахметов.

«Думаю, «Спартак» смог переломить ход игры. ЦСКА играл более живо в начале матча, они навязывали игру, пытались перехватить центр поля, контролировать мяч — им это удавалось до десятой минуты. Но армейцы не угрожали воротам «Спартака». Красно-белые смогли все перевернуть и взять игру в свои руки. У ЦСКА очень слабое нападение. Чалов допускает очень много ошибок, не использует моменты.

ЦСКА, имея в наличии жёстких мальчиков, не смог смириться с инициативой «Спартака». Они начали играть грубовато. Часто шли в стык, нарушали правила — в этом преуспел Ахметов. Я боялся, что он мог сломать кого-нибудь. Не первый раз замечаю за ним такую игру. Хотел бы дать совет руководству ЦСКА, чтобы они угомонили этого мальчика. Он вместо пользы может принести только огорчения. Если бы игроки красно-синих убрали злость против футболистов «Спартака», то они и вдесятером могли бы создать моменты.

Судейство прекрасное. Кукуян отсудил чётко. Судья тоже человек, если он в чём-то допускает брак, то это непреднамеренно. Я знаю Кукуяна, он талантливый судья. Удаление Ахметова — правильное решение.

«Спартак» может обойти «Локомотив», но после поражения от «Уфы» я сказал, что красно-белые займут либо третье, либо четвёртое место», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.