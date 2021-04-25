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Гвардиола — о 30 трофеях: я работал в больших клубах, там проще выигрывать

Гвардиола — о 30 трофеях: я работал в больших клубах, там проще выигрывать
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после победы «горожан» в финальном матче Кубка английской лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (1:0).

«Сегодня „Уэмбли“ не был полон, но поддержка болельщиков была просто отличной. Мы рады тому, что в четвертый раз подряд выиграли Кубок лиги. Мы старались победить, создали много моментов. У „Тоттенхэма“ тоже были моменты во время контратак, но в целом мы провели хорошую игру и заслужили победу.

У нас нет времени тренировать стандартные положения. Мы успеваем отработать только самые базовые вещи. Всё это непросто, но что поделаешь – такое в этот сезон расписание.

Я завоевал уже 30-й трофей в тренерской карьере? Здорово. Я работал в больших клубах, там проще выигрывать», — приводит слова испанского специалиста BBC.

«Манчестер Сити» стал восьмикратным обладателем Кубка английской лиги, причём именно подопечные Хосепа Гвардиолы победили в четырёх последних розыгрышах этого турнира.

Хосеп Гвардиола завоевал 30-й трофей в тренерской карьере
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