Гвардиола — о 30 трофеях: я работал в больших клубах, там проще выигрывать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после победы «горожан» в финальном матче Кубка английской лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (1:0).



«Сегодня „Уэмбли“ не был полон, но поддержка болельщиков была просто отличной. Мы рады тому, что в четвертый раз подряд выиграли Кубок лиги. Мы старались победить, создали много моментов. У „Тоттенхэма“ тоже были моменты во время контратак, но в целом мы провели хорошую игру и заслужили победу.



У нас нет времени тренировать стандартные положения. Мы успеваем отработать только самые базовые вещи. Всё это непросто, но что поделаешь – такое в этот сезон расписание.



Я завоевал уже 30-й трофей в тренерской карьере? Здорово. Я работал в больших клубах, там проще выигрывать», — приводит слова испанского специалиста BBC.

«Манчестер Сити» стал восьмикратным обладателем Кубка английской лиги, причём именно подопечные Хосепа Гвардиолы победили в четырёх последних розыгрышах этого турнира.