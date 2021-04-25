«Арбитры сломали игру». Масалитин — о матче «Спартак» — ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА (1:0).
«По игре дерби получилось не очень. Было видно, что игра значила многое для обеих команд. Судейство очень неоднозначное — арбитры сломали игру. В ситуации с Ахметовым была максимум жёлтая карточка. В таких играх удалять надо так, чтобы не было вопросов. Судья должен был дать командам спокойно играть.
Было видно, что футболисты ЦСКА физически подсели, при этом усилиться со скамейки было некем. В моменте с голом Ларссон воспользовался слабостями Васина, после чего в стыке с Дивеевым ему повезло сохранить мяч и удачно пробить. Слабое физическое состояние Дзагоева не позволило ему качественно выполнять оборонительную работу на фланге, Мозес его переигрывал в атаке. В этой ситуации, когда в команде много травм, не было особого выбора для ротации. «Спартак» же после забитого гола уже ничего особо не хотел, играл на удержание.
У ЦСКА очень мало шансов зацепиться за еврокубки. Разве что занять пятое место, а Локомотив при этом возьмёт Кубок России. Очень тяжело армейцам придётся в этой ситуации», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Латухиным.
- 25 апреля 2021
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