Карпин оценил возможность возвращения Мамаева и Норманна в этом сезоне

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы в матче с тульским «Арсеналом» (1:0) ответил на вопрос состоянии здоровья Матиаса Норманна и Павла Мамаева.
«Смогут ли Норманн и Мамаев сыграть до конца сезона? Мамаев, возможно, да. Норманн – навряд ли», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» переиграл тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:0.
На 50-й минуте был удалён защитник «Арсенала» Тарас Бурлак. На 74-й минуте Дмитрий Полоз вывел «Ростов» вперёд, реализовав пенальти, назначенный за фол против Понтуса Альмквиста. Полоз уверенно пробил с точки в угол ворот. На 88-й минуте жёлтую карточку получил форвард «Ростова» Владимир Обухов. Сергей Песьяков отразил удар Роберта Бауэра с 11-метровой отметки.
- 25 апреля 2021
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