Акинфеев не пожал руку Васину, Ларссон танцевал, фанаты жгли флаги. Лучшие фото дерби

25 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий красно-белых Джордан Ларссон.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейство в матче.



«Красная и мои апелляции к арбитру? Ничего не могу сказать о ней, она была показана после VAR, а так арбитр не показал и жёлтой. В остальном по судейству всё было нормально.



Я расстроен, что мы часто теряем много игроков из-за жёлтых карточек. Может, я смотрю на всё сквозь «спартаковские очки», но мы получаем слишком много жёлтых. Можно сравнить с количеством цветов, которые дарят девушке на праздник дня святого Валентина. В такой ситуации трудно работать. С «Уфой» не было Соболева и Джикии, это отнимает силы. Но ничего не остаётся, надо делать своё дело дальше», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Эдгара Брещанова и Дмитрия Голубовича.