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ЦСКА ответил на твит «Спартака» про конюшню

ЦСКА ответил на твит «Спартака» про конюшню
Футбол / РПЛ 0
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Пресс-служба ЦСКА в «Твиттере» прокомментировала сообщение «Спартака». Красно-белые после победы над армейцами написали: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»

«SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику или башкирский мёд так в голову ударил?» — ответили в ЦСКА.

Кроме того, спартаковцы опубликовали фото перформанса болельщиков, на котором главный тренер Доменико Тедеско в образе охотника стреляет в лошадей. «Идеальное описание матча», — написали в «твиттере» «Спартака».

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Спартака» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Столичное дерби обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. На 37-й минуте встречи красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Единственный гол в матче на 52-й минуте забил нападающий «Спартака» Джордан Ларссон.

«Спартак» — после победы над ЦСКА: привет, конюшня. Ну как твои дела?
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