«В конце сезона поговорим с Тедеско». Джикия — о возможном уходе тренера

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном уходе главного тренера красно-белых Доменико Тедеско по окончании нынешнего сезона.
«Уговаривал ли Тедеско остаться? Мы общаемся, но сегодня такая ситуация, где мы думаем только о футболе и результатах. Что будет потом — узнаем в конце чемпионата. Мы будем разговаривать.
По поводу контракта я ещё не общался, у меня есть агент. Если найдёте его, то все вопросы к нему. Он говорит, что ситуация лайтовая? Если он так говорит, значит, узнаете летом», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Московский «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером чемпионата является санкт-петербургский «Зенит» (58).
- 25 апреля 2021
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