Два удаления и пенальти на 91-й минуте — в видеообзоре матча «Уфа» — «Сочи»

Сегодня, 25 апреля, состоялся матч «Уфа» — «Сочи». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Финальный свисток рефери зафиксировал победу «Сочи» 3:2.
Уже на восьмой минуте встречи игрок «Сочи» Данил Прохин вывел свою команду вперёд, точно пробив после передачи Кристиана Нобоа. На 14-й минуте Антон Заболотный удвоил преимущество сочинской команды, с близкой дистанции поразив ворота. Хозяева сократили отрыв пять минут спустя, нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов высоко выпрыгнул и ударом головой отправил мяч в сетку ворот Николая Заболотного. На 45-й минуте защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов грубо нарушил правила. Арбитр встречи незамедлительно показал вторую жёлтую карточку игроку, оставив гостей в меньшинстве.
Во втором тайме преимущество перешло к «Уфе», сравнять счёт уфимской команде удалось ближе к концовке встречи. Нападающий хозяев Тимур Жамалетдинов отправил мяч в ворота после передачи Дмитрия Сысуева. Однако на 90+1-й минуте защитник «Уфы» Боян Йокич коснулся мяча рукой в своей штрафной. Арбитр встречи принял решение удалить Йокича и назначить пенальти в ворота уфимской команды. Кристиан Нобоа уверенно реализовал назначенный одиннадцатиметровый и принёс победу «Сочи».
«Уфа» в 26 матчах набрала 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (46) — на пятом месте.
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