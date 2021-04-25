«Вест Бромвич» в добавленное время упустил победу в матче с «Астон Виллой»

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоялся матч 33-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча завершилась вничью — 2:2.
На 8-й минуте защитник гостей Олувасемилого Аджайи в собственно штрафной сбил полузащитника «Виллы» Росса Баркли и арбитр сразу указал на точку. Пенальти уверенно реализовал вингер хозяев Анвар Эль-Гази.
Видео пенальти в исполнении Анвара Эль-Гази
На 21-й минуте одиннадцатиметровый был назначен уже в ворота «Астон Виллы» — защитник Эзри Конса задел нападающего «дроздов Мбайе Дьяна. Полузащитник Матеус Перейра мощным ударом по центру ворот сравнял счёт в матче.
Видео удара с «точки» Матеуса Перейры
Гости вышли вперёд на 47-й минуте — всё тот же Эзри Конса оступился перед своей штрафной, Мбайе Дьян пробросил мяч себе на ход и, выйдя на ударную позицию, пробил в дальний угол, но мяч попал в защитника хозяев Тайрона Мингса и после рикошета оказался в воротах. Автогол.
Окончательный счёт матча был установлен на 92-й минуте — нападающий «львов» Олли Уоткинс выиграл борьбу за диагональ и головой скинул мяч к вратарской, где полузащитник Кинан Дэвис опередил защитника и ногой переправил мяч в ворота.
Подопечные Дина Смита в 32 матчах набрали 45 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (25) — на предпоследнем, 19-м месте. У «Астон Виллы» есть матч в запасе.
- 25 апреля 2021
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