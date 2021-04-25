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«Атлетико» проиграл «Атлетику». Отрыв от «Барселоны» — 2 очка, у каталонцев матч в запасе

«Атлетико» проиграл «Атлетику». Отрыв от «Барселоны» — 2 очка, у каталонцев матч в запасе
Футбол / Испания 0
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В матче 32-го тура испанской Примеры «Атлетик» Бильбао переиграл мадридский «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счётом 2:1.

На 8-й минуте счёт открыл полузащитник баскской команды Алехандро Беренгер. На 77-й минуте защитник мадридцев Стефан Савич сравнял счёт. На 86-й минуте «Атлетик» вывел вперёд Иньиго Мартинес, голевую передачу отдал Ибай Гомес.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Ассистенты — Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный арбитр — Энрике Гао Аладро.

«Атлетико» в 33 матчах набрал 73 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» Б (41) находится на 10-м месте. Мадридский «Реал» (71) — второй. «Барселона» (71) — на третьем месте, у каталонцев есть матч в запасе. «Севилья» (70) — четвёртая.

Испания - Примера. 32-й тур
25 апреля 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид
1:0 Беренгер – 8'   1:1 Савич – 77'   2:1 Мартинес – 86'
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