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«Лилль» вырвал победу у «Лиона», проигрывая 0:2. «ПСЖ» вновь упустил лидерство в Лиге 1

В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Лион» принимал «Лилль». Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась со счётом 2:3.

Счёт в матче на 20-й минуте открыл нападающий «Лиона» Ислам Слимани. Спустя 15 минут «ткачи» удвоили преимущество на табло — автоголом отметился защитник «Лилля» Жозе Фонте. Однако перед самым перерывом, на 45+1-й минуте, гол в раздевалку забил нападающий «догов» Бурак Йилмаз.

Во втором тайме, на 60-й минуте, Джонатан Дэвид восстановил равенство на табло. А на 85-й минуте Бурак Йилмаз забил победный гол в матче, записав на свой счёт дубль. Таким образом, финальный свисток арбитра зафиксировал результативную победу «Лилля».

«Лилль», набрав 73 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лион» (67) — на четвёртом месте. «Пари Сен-Жермен» (72) — второй.