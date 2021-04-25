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«Лилль» вырвал победу у «Лиона», проигрывая 0:2. «ПСЖ» вновь упустил лидерство в Лиге 1

«Лилль» вырвал победу у «Лиона», проигрывая 0:2. «ПСЖ» вновь упустил лидерство в Лиге 1
Футбол / Франция 0
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В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Лион» принимал «Лилль». Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась со счётом 2:3.

Счёт в матче на 20-й минуте открыл нападающий «Лиона» Ислам Слимани. Спустя 15 минут «ткачи» удвоили преимущество на табло — автоголом отметился защитник «Лилля» Жозе Фонте. Однако перед самым перерывом, на 45+1-й минуте, гол в раздевалку забил нападающий «догов» Бурак Йилмаз.

Во втором тайме, на 60-й минуте, Джонатан Дэвид восстановил равенство на табло. А на 85-й минуте Бурак Йилмаз забил победный гол в матче, записав на свой счёт дубль. Таким образом, финальный свисток арбитра зафиксировал результативную победу «Лилля».

«Лилль», набрав 73 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лион» (67) — на четвёртом месте. «Пари Сен-Жермен» (72) — второй.

Франция - Лига 1. 34-й тур
25 апреля 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 3
Лилль
Лилль
1:0 Слимани – 20'   2:0 Фонте – 35' (автогол)   2:1 Йылмаз – 45+1'   2:2 Дэвид – 60'   2:3 Йылмаз – 85'
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