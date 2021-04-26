«Мы показали зрелый футбол». Берг — об игре «Краснодара» в матче с «Рубином»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг высказался после победы в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0).
«Мы прекрасно провели эту встречу. Скажу даже так, мы показали зрелый футбол. Когда было надо, мы держали мяч, когда было нужно, выносили его. Всё у нас получалось в этом матче хорошо. Был отличный контроль мяча. Мы заслужили эту победу. Игра была тяжёлой. Особенно для меня. За два месяца это мой второй матч», — приводит слова Берга «Матч ТВ».
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 0:1. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. «Рубин», набрав в 27 матчах 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (38) — на 10-м месте.
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