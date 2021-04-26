Берг — об уходе из «Краснодара»: хочется закончить на высокой ноте

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг рассказал о предстоящем прощальном матче в составе «быков».

«Прежде всего, будет много эмоций. Я играл за «Краснодар» два года. Это было восхитительное время. Хочется закончить выступление за клуб на высокой ноте. Оглядываясь назад, я горд за то, что мы смогли сотворить историю. Клуб впервые сыграл в Лиге чемпионов. После того, как я покину клуб, я буду следить за ним», — приводит слова Берга «Матч ТВ».

Напомним, действующий контракт 34-летнего форварда с «Краснодаром» рассчитан до лета 2021 года. В связи с этим Берг принял решение вернуться на родину, в «Гётеборг». Берг уже выступал за основную команду «Гётеборга» с 2005 по 2007 год. В 2019 году шведский форвард перешёл из «Аль-Айна» в «Краснодар».