«Динамо» выложило ироничный ролик о борьбе Комличенко с игроком «Химок»

Пресс-служба московского «Динамо» в Tik Tok опубликовала видео с эпизодом матча с «Химками» (0:1), сравнив игровой момент с вольной борьбой.
В ролике Николай Комличенко падает в борьбе с защитником «Химок». Также в ролике присутствуют кадры с тренировки борцов.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На 80-й минуте Арсен Захарян от угла поля навесил мяч во вратарскую «Химок», где Николай Комличенко в борьбе с защитником упал на газон. Арбитр не увидел нарушения правил в этом эпизоде. На 90+1-й минуте отличились гости. Мяч записал на свой счёт полузащитник Максим Глушенков. Финальный свисток рефери зафиксировал победу «Химок» — 1:0.
Видеообзор матча «Динамо» — «Химки»
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