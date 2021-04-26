Мартынович: цель «Краснодара» — ставить игру

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович высказался после победы в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0).

«Мы очень рады этой долгожданной победе. Не стоит говорить, как мы её все ждали. После первого тайма нам казалось, что в этом матче не будет уже никаких проблем. Мы полностью контролировали игру до перерыва, имели много опасных моментов. Но во втором тайме мы немножко подсели. Все устали, в том числе и соперник. Да и поле было довольно вязкое. К тому же «Рубин» — непростая команда, которая борется за еврокубки. В принципе всё равно нам удалось контролировать игру. У соперника было всего два момента, да и то после фланговых подач. В конце нам пришлось сыграть вторым номером. У нас есть быстрые нападающие, которые могли бы реализовать контратаку.

Сейчас наша цель — ставить игру. Мы немножко её перестраиваем. А для этого нам надо побеждать», — приводит слова Мартыновича «Матч ТВ».