Наставник «Лилля» Гальтье сделал кувырок на поле после яркого камбэка в матче с «Лионом»

В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Лион» принимал «Лилль». Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась со счётом 2:3.

После матча главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье, празднуя победу, сделал кувырок назад прямо на футбольном поле.

Напомним, по ходу матча «Лион» выигрывал со счётом 2:0, однако в итоге пропустил три гола и потерпел поражение. В составе победителей дубль оформил Бурак Йылмаз и ещё один гол в свой актив записал Джонатан Дэвид. За «Лион» забивали Ислам Слимани и Жозе Фонте.

«Лилль», набрав 73 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лион» (67) — на четвёртом месте. В следующем туре «Лилль» сыграет с «Ниццей», а «Лион» встретится с «Монако».