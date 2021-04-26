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Гасперини оценил игру Малиновского после разгромной победы «Аталанты» в матче с «Болоньей»

Гасперини оценил игру Малиновского после разгромной победы «Аталанты» в матче с «Болоньей»
Футбол / Италия 0
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после разгромной победы команды в матче с «Болоньей» оценил игру украинского полузащитника Руслана Малиновского. В этой встрече Малиновский забил гол и сделал результативную передачу.

«Руслан Малиновский сейчас в отличной форме, и сегодня он снова забил и отдал голевую передачу. Он пришёл в клуб в качестве полузащитника, но со временем я попросил его развить свою роль до чего-то очень похожего на Йосипа Иличича. Сначала он немного боролся, но со временем нашёл свою позицию. Теперь он стабильно подключается к атакующим действиям, хоть и как нетипичный нападающий», — приводит слова Гасперини Football Italia.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

«Аталанта» разгромила «Болонью» со счётом 5:0, Миранчук забил один из голов
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