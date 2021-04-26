Стали известны четыре кандидата, которые могут занять пост главного тренера «Тоттенхэма»

Стал известен список кандидатов на должность главного тренера лондонского «Тоттенхэм Хотспур», которая стала вакантной после расставания с 58-летним португальским специалистом Жозе Моуринью.

Как сообщает Николо Скира в «Твиттере», приоритетный выбор руководителей «Тоттенхэма» — это Юлиан Нагельсман, возглавляющий немецкий «РБ Лейпциг», однако отмечается, что заполучить его будет достаточно непросто. Среди иных кандидатов называется нынешний наставник «Лестер Сити» Брендан Роджерс, а также Марселино Тораль из «Атлетик Бильбао», который стал известен по работе в «Валенсии», и главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

19 апреля «Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Вместе с наставником клуб покинули его помощники. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен 29-летний Райан Мэйсон.