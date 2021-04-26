Руслан Малиновский отметился статистическим достижением по итогам игры с «Болоньей»

Вчера, в воскресенье, 25 апреля, в матче 33-го тура итальянской Серии А «Аталанта» разгромила «Болонью». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 5:0.

В этом матче 27-летний украинский атакующий полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отметился забитым мячом и голевой передачей. Как отмечает Opta Paolo в «Твиттере», начиная с марта этого года, хавбек отличился 9 (4+5) результативными действиями. За указанный период ни один из полузащитников топ-5 европейских лиг не превзошёл достижение Малиновского. Сравнялся с ним 34-летний игрок «Марселя» Димитри Пайет, на счету которого 3 гола и 6 передач.

В текущем сезоне Малиновский принял участие в 36 встречах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился 6 забитыми мячами и 8 результативными передачами.