«РБ Лейпциг» желает получить от «Баварии» € 30 млн за Нагельсмана
Мюнхенская «Бавария» вступила в переговоры с руководителями «РБ Лейпциг» по поводу возможного выкупа контракта 33-летнего главного тренера клуба Юлиана Нагельсмана. Об этом сообщает Goal.
Однако «Лейпциг» рассчитывает установить новый рекорд по выплате за главного тренера и намерен заполучить от «Баварии» сумму в размере € 30 млн. При этом, как отмечает журналист издания Sport1 Патрик Бергер в «Твиттере», сам Нагельсман уже уведомил руководителей «Лейпцига» о желании возглавить мюнхенский клуб. Однако «Лейпциг» ответил на это повышением суммы выплаты за тренера с € 15-20 млн до € 30 млн.
«РБ Лейпциг» под руководством Нагельсманна, набрав 64 очка в 31 туре, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.
Источник: Нагельсманн раньше болел за «Тоттенхэм», а теперь может возглавить клуб
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