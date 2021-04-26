Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«РБ Лейпциг» желает получить от «Баварии» € 30 млн за Нагельсмана

«РБ Лейпциг» желает получить от «Баварии» € 30 млн за Нагельсмана
Футбол / Германия 0

Мюнхенская «Бавария» вступила в переговоры с руководителями «РБ Лейпциг» по поводу возможного выкупа контракта 33-летнего главного тренера клуба Юлиана Нагельсмана. Об этом сообщает Goal.

Однако «Лейпциг» рассчитывает установить новый рекорд по выплате за главного тренера и намерен заполучить от «Баварии» сумму в размере € 30 млн. При этом, как отмечает журналист издания Sport1 Патрик Бергер в «Твиттере», сам Нагельсман уже уведомил руководителей «Лейпцига» о желании возглавить мюнхенский клуб. Однако «Лейпциг» ответил на это повышением суммы выплаты за тренера с € 15-20 млн до € 30 млн.

«РБ Лейпциг» под руководством Нагельсманна, набрав 64 очка в 31 туре, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.

Источник: Нагельсманн раньше болел за «Тоттенхэм», а теперь может возглавить клуб
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021