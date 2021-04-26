«Просто посадите его на скамейку». Фанаты «Ювентуса» в ярости от игры Криштиану Роналду

Болельщики «Ювентуса» остались недовольны игрой 36-летнего звёздного нападающего туринского клуба Криштиану Роналду в матче 33-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (1:1), информирует Football Italia, опубликовавший материал с заголовком «просто посадите его на скамейку».
Роналду не забивал в последних трех играх Серии А, и фанаты «Ювентуса» пришли в ярость после того, как португалец упустил очевидный голевой момент в матче с «Фиорентиной». Свой последний гол в чемпионате Италии Криштиану забил 7 апреля в ворота «Наполи» (2:1).
Упущенный шанс Роналду в матче с «Фиорентиной».
Фото: Football-italia.net
«Не думаю, что Роналду отыграл плохо. У него было несколько моментов, и в целом всё было на достаточно хорошем уровне. Мы должны были больше атаковать на свободном пространстве, так как видели, что «фиалки» имели высокую оборонительную линию», — отреагировал Пирло.
В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 39 встречах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился 32 забитыми мячами и 9 результативными передачами.
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