Бубнов: удаление Ахметова повлияло на игру, но победа «Спартака» над ЦСКА логична

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов подвёл итоги встречи 27-го тура чемпионата России, в которой красно-белые на домашнем стадионе обыграли ЦСКА (1:0).

«Удаление Ахметова существенно повлияло на игру, хотя и до, и после «Спартак» владел инициативой и задавал темп. Оно сказалось, так как у ЦСКА большие проблемы с составом, много потерь, а на неделе потратили силы с «Локомотивом». Плюс ко всему «Спартак» применил активный прессинг, оказывал давление на соперника на протяжении всего матча, практически лишил армейцев мяча (особенно во втором тайме, когда был в большинстве), контролировал центр. Всё это вкупе дало команде Тедеско внушительное преимущество, которое, впрочем, удалось реализовать только один раз. У красно-белых хватало опасных подходов, но до верных моментов дело доходило редко, а когда все же они возникали, не считая гола Ларссона, то выручал Акинфеев.

Нужно сказать, что «Спартак» грамотно выстроил игру. Возможно, общий план в нынешней ситуации было составить не так сложно, но он работал и в частностях. Нетипичный центр обороны Джикия — Кутепов — Гапонов был максимально разгружен, потому и ошибок почти не случалось. «Спартак» лишил соперника главных козырей в атаке, накрыв Влашича, через которого строится игра, не дав пространства для разгона Эджуке.

Исходя из развития событий, победа «Спартака» логична. Определенный осадок остался только после удаления Ахметова, которое состоялось в результате явной ошибки главного и бокового арбитров, которые не увидели предшествовавшую эпизоду игру рукой. Да и сам Ахметов сначала сыграл в мяч, потом в голень. По современным трактовкам, решение показать прямую карточку, возможно, и систематическое, но, если мерить «доваровской» эпохой, вопросы остаются», — приводит слова Бубнова Sportbox.