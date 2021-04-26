Гарри Кейн в матче с «Манчестер Сити» повторил собственный антирекорд 2018 года
Вчера, в воскресенье, 25 апреля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошёл финальный матч Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 1:0.
27-летний английский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн в этой игре не нанёс ни единого удара и не создал ни одного голевого момента для своей команды, сообщает Opta Joe в «Твиттере». Форвард не сделал ни того, ни другого, при этом проведя на поле более 45 минут, впервые с 2018 года, когда «шпоры» встречались с «Интером» (1:2) в Лиге чемпионов.
В текущем сезоне Кейн принял участие в 44 встречах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых отметился 31 забитым мячом и 16 результативными передачами.
Кейн поучаствовал в 62 голах в 62 матчах за «Тоттенхэм» под руководством Жозе Моуринью
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