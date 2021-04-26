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Гарри Магуайр отреагировал на промах Бруну Фернандеша в матче с «Лидсом»

Гарри Магуайр отреагировал на промах Бруну Фернандеша в матче с «Лидсом»
Футбол / Англия 0
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал результат матча 33-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (0:0).

«Это было нелегко. Мы контролировали ход игры, но не наказали соперника. Мы знали, как они будут играть. Наши игроки любят персональную опеку, но в этот раз ничего не получилось. У них было мало моментов, мы действовали надёжно, но не смогли найти свой шанс.

Игра шла интенсивно, обе команды старались действовать правильно. Лучший шанс был у Бруну Фернандеша. В другой день он в такой ситуации точно забил бы, и мы бы победили", — приводит слова Магуайра Sky Sports.

Подопечные Марсело Бьельсы в 33 матчах набрали 47 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» (67) — на втором месте, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 10 очков.

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